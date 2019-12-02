Пять игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала

Сборная Финляндии опубликовала состав на Кубок Первого канала, информирует сайт КХЛ.

Состав Финляндии:

вратари — Эту Лаурикайнен (ЮП, Финляндия), Юхо Олкинуора («Адмирал»);

защитники — Вилле Покка («Авангард»), Тармо Реунанен («Лукко», Финляндия), Никлас Фриман, Элмери Эронен (оба — ХПК, Финляндия), Валттери Кемиляйнен («Таппара», Финляндия), Микко Ниемеля («Кярпят», Финляндия), Петтери Линдбом («Лозанна», Швейцария"), Илари Меларт, Миика Койвисто (оба — «Вякше», Швеция), Микаэль Сеппяля (КалПА, Финляндия);

нападающие — Отто Пааянен, Ере Саллинен, Тему Турунен (все — ХИФК, Финляндия), Эмели Суоми («Ильвес», Финляндия), Миро Аалтонен («Витязь»), Вели-Матти Савинайнен, Хенри Иконен (оба — «Йокерит»), Юлиус Няттинен, Миска Сииконен, Петрус Палму (все — ЮП, Финляндия), Ханнес Бьернинен («Пеликанс», Финляндия), Ере Карьялайнен («Таппара», Финляндия), Валттери Пуустинен (ХПК — Финляндия), Ессе Пульюряви, Юхо Ламмикко (оба — «Кярпят», Финляндия).