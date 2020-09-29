Проведение Кубка Карьяла под вопросом

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что первый этап Евротура в Финляндии может не состояться.

«Проведение Кубка Карьяла сейчас под вопросом, потому что Финляндия закрылась, — сказал Третьяк в интервью ТАСС. — Мы сейчас будем думать, что сделать, может быть, стоит перенести этап в другое место. Но пока мы мониторим ситуацию, точно я ничего сказать не могу. Будем смотреть за ситуацией и решать вопрос день за днем».

Кубок Карьяла должен пройти в Хельсинки с 5 по 8 ноября.

Ранее из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по хоккею-2020.