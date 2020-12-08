Президент ИИХФ Рене Фазель заразился коронавирусом

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заразился коронавирусом, информирует сайт организации. Его визит в Минск во вторник не состоится.

— Сданные мной и Лихтнером тесты на коронавирус показали положительный результат, — сказал Фазель.

В Белоруссии Фазель, а также генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер хотели встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, чтобы обсудить разные вопросы.

В частности, руководители хотели поговорить о безопасности перед чемпионатом мира-2021, об обвинениях в адрес президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова и о ситуации с коронавирусом.