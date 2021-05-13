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Прервалась 10-матчевая победная серия сборной России на Евротуре

19:42
13 мая. Россия — Финляндия — 1:4. Фото Reuters
13 мая. Россия — Финляндия — 1:4. Фото Reuters
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Прервалась 10-матчевая победная серия сборной России в матчах Евротура.

Сегодня, 13 мая россияне уступили Финляндии (1:4) во второй игре чешского этапа Евротура. Это поражение стало первым для команды в нынешнем розыгрыше турнира.

Ранее, 12 мая сборная России одержала 10-ю победу подряд, обыграв Швецию (6:4). Команда установила самую продолжительную для себя серию побед в Евротуре.

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