Прервалась 10-матчевая победная серия сборной России на Евротуре

Прервалась 10-матчевая победная серия сборной России в матчах Евротура.

Сегодня, 13 мая россияне уступили Финляндии (1:4) во второй игре чешского этапа Евротура. Это поражение стало первым для команды в нынешнем розыгрыше турнира.

Ранее, 12 мая сборная России одержала 10-ю победу подряд, обыграв Швецию (6:4). Команда установила самую продолжительную для себя серию побед в Евротуре.