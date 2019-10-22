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Постма будет тренироваться с «Лугано»

11:44
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Канадский защитник Пол Постма, который ранее покинул «Металлург», будет тренироваться с «Лугано», информирует официальный сайт швейцарского клуба.

До этого «Магнитка» расторгла контракт с хоккеистом. В этом сезоне 30-летний канадец принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-2».

В прошлом Постма выступал за «Ак Барс». Он провел 57 матчей в регулярном чемпионате и набрал 28 (8+20) очков при показателе полезности «+20».

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