«Последний шанс положить конец этому безумию». Легендарный финский хоккеист недоволен тем, как власти борются с коронавирусом

Знаменитый финский нападающий Теему Селянне раскритиковал власти страны и призвал ввести жесткие меры карантина в условиях мировой пандемии коронавируса.

— Все предупреждения не работают, — написал Селянне в Twitter. — Это наш последний шанс положить конец этому безумию. Мы и так уже опоздали. Оставить открытыми только продуктовые и аптеки, все остальное закрыть. Берегите здоровье, введите карантин.

Arvoisa @MarinSanna @niinisto ja Co. Teid?n linjaukset,kehoitukset ja varoitukset t?t? kauheaa virusta kohtaan eiv?t n?k?j??n kaikille tehoa,nyt on VIIMEIST??N aika laittaa STOP t?h?n hulluuteen. Ollaan jo nyt my?h?ss?,Apteekit ja ruokakaupat auki, muut ?HOPE???lockdown please pic.twitter.com/HcpsxJhQqh — Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) March 22, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 358 756 человек. Умерших — 15 433, выздоровевших — 100 645. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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