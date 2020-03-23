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«Последний шанс положить конец этому безумию». Легендарный финский хоккеист недоволен тем, как власти борются с коронавирусом

18:55
Теему Селянне. Фото Twitter.
Теему Селянне. Фото Twitter.
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Знаменитый финский нападающий Теему Селянне раскритиковал власти страны и призвал ввести жесткие меры карантина в условиях мировой пандемии коронавируса.

— Все предупреждения не работают, — написал Селянне в Twitter. — Это наш последний шанс положить конец этому безумию. Мы и так уже опоздали. Оставить открытыми только продуктовые и аптеки, все остальное закрыть. Берегите здоровье, введите карантин.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 358 756 человек. Умерших — 15 433, выздоровевших — 100 645. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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