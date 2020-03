«Последний шанс положить конец этому безумию». Легендарный финский хоккеист недоволен тем, как власти борются с коронавирусом

Arvoisa @MarinSanna @niinisto ja Co. Teid?n linjaukset,kehoitukset ja varoitukset t?t? kauheaa virusta kohtaan eiv?t n?k?j??n kaikille tehoa,nyt on VIIMEIST??N aika laittaa STOP t?h?n hulluuteen. Ollaan jo nyt my?h?ss?,Apteekit ja ruokakaupat auki, muut ?HOPE???lockdown please pic.twitter.com/HcpsxJhQqh