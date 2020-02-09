Подколзин, Марченко и Морозов не сыграет с Чехией на Шведских играх
13:17
Сборная России назвала состав на матч Шведских хоккейных игр против сборной Чехии.
Состав на заключительный матч нашей сборной на Шведских хоккейных играх ?— Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2020
Смотреть игру можно будет на @MatchTV и на нашем сайте https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/9OqJKqtMk9
В этом матче не будут участвовать игроки СКА Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Данила Галенюк и Александр Самонов. В воротах сыграет Игорь Бобков. Заменить его по ходу матча может Тимур Билялов.
Заключительный матч шведского этапа Еврохоккейтура для сборной России начнется в 14.15 по московскому времени.
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