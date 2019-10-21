Победитель молодежного чемпионата мира-2011 подписал пробный контракт с «Неманом»

Нападающий Никита Двуреченский подписал пробный контракт с белорусским клубом «Неман». Ранее 28-летний форвард покинул белорусский «Шахтер», сообщает belarushockey.com.

Форвард присоединился к команде в сентябре этого года и успел провести за солигорчан 10 матчей в экстралиге А, в которых отметился 6 (1+5) очками.

Двуреченский — серебряный призер юниорского чемпионата мира 2009 года, победитель молодежного чемпионата мира-2011 в составе сборной России.