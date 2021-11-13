Плющев критично оценил игру сборной России в матче Кубка Карьяла против Швеции

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру команды в матче Кубка Карьяла против Швеции (2:4).

«Я думаю, что результат на табло, нет смысла его оценивать, все, кто смотрел игру, видели, что в ней и как. Почему в прошлом году молодежная команда показывала лучший результат? Тогда была цельная команда с определенными своими настроениями, своей политикой, которая приехала на Кубок Карьяла специально для того, чтобы получить игровую практику перед молодежным чемпионатом мира, потому что пандемия внесла определенные нюансы в подготовку. Сейчас команда собрана частично из молодежи, частично из взрослых игроков, то есть нет этой цельности», — сказал Плющев ТАСС.

В заключительном туре Кубка Карьяла в воскресенье сборная России сыграет с командой Чехии.