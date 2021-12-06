Первый канал покажет все матчи сборной России на Кубке Первого канала

Первый канал в прямом эфире и на сайте покажет все матчи с участием сборной России на Кубке Первого канала по хоккею, который пройдет с 15 по 19 декабря.

Турнир является этапом Еврохоккейтура и важным этапом подготовки лучших команд Старого Света и Канады к Олимпийским Играм 2022.

Комментатором выступит Денис Казанский, в роли эксперта приглашен Игорь Ларионов.

Расписание матчей сборной России

15 декабря (среда)

Россия — Канада, 18.35 (мск)

16 декабря (четверг)

Россия — Швеция, 18.35 (мск)

18 декабря (суббота)

Россия — Чехия, 15.30 (мск)

19 декабря (воскресенье)

Россия — Финляндия, 15.30 (мск)