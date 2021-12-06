Первый канал покажет все матчи сборной России на Кубке Первого канала
20:08
Первый канал в прямом эфире и на сайте покажет все матчи с участием сборной России на Кубке Первого канала по хоккею, который пройдет с 15 по 19 декабря.
Турнир является этапом Еврохоккейтура и важным этапом подготовки лучших команд Старого Света и Канады к Олимпийским Играм 2022.
Комментатором выступит Денис Казанский, в роли эксперта приглашен Игорь Ларионов.
Расписание матчей сборной России
15 декабря (среда)
Россия — Канада, 18.35 (мск)
16 декабря (четверг)
Россия — Швеция, 18.35 (мск)
18 декабря (суббота)
Россия — Чехия, 15.30 (мск)
19 декабря (воскресенье)
Россия — Финляндия, 15.30 (мск)
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