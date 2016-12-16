Первый канал отменил прямую трансляцию матча Россия - Чехия

Первый канал не покажет оставшиеся матчи российского этапа Евротура, о чем сообщила пресс-служба канала в социальных сетях. Как говорится в сообщении, решение об отмене трансляций принято из-за низкого интереса зрителей к хоккейным матчам. Падение интереса показал анализ данных о просмотре вчерашней игры Кубка Первого канала между Россией и Швецией (1:3).

Права на дальнейший показ турнира переданы "Матч ТВ". Сегодняшнюю встречу между Россией и Чехией этот телеканал покажет с третьего периода, а целиком трансляцию можно будет увидеть на канале "Матч! Игра". Начало матча – в 19.00 по московскому времени. В программе Первого канала на это время запланирован показ передач "Давай поженимся" и "Поле чудес".

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //

Трансляция матча Россия – Чехия