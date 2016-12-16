15:38 16 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Первый канал отменил прямую трансляцию матча Россия - Чехия

0
0
0
31

Первый канал не покажет оставшиеся матчи российского этапа Евротура, о чем сообщила пресс-служба канала в социальных сетях. Как говорится в сообщении, решение об отмене трансляций принято из-за низкого интереса зрителей к хоккейным матчам. Падение интереса показал анализ данных о просмотре вчерашней игры Кубка Первого канала между Россией и Швецией (1:3).

Права на дальнейший показ турнира переданы "Матч ТВ". Сегодняшнюю встречу между Россией и Чехией этот телеканал покажет с третьего периода, а целиком трансляцию можно будет увидеть на канале "Матч! Игра". Начало матча – в 19.00 по московскому времени. В программе Первого канала на это время запланирован показ передач "Давай поженимся" и "Поле чудес".

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия

Дополнительная информация

https://vk.com/1tv?w=wall-25380626_1173002

0
0
0
31
Материалы сюжета: Кубок Первого канала-2016
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (31)
Войти, чтобы оставить комментарий

ИШТЫХАНЕЦ

чТО ТАМ СМОТРЕТЬ??? Как возят нас ,как детей,в третьем периоде???

18:36 16 декабря

Alex Tula 37

Давай поженимся!!!!!! Смешно..... Или грустно....? Неужели мои соотечественники превратились в полных дебилов? Или все-таки эта та часть из них которые принимают решения на Первом канале?

18:26 16 декабря

Komendant1

Инкогнито Ижевск, да я это так, со злости. Вообще-то я первый не смотрю. Совсем. Но есть люди в глубинке, у которых больше-то и нет других каналов.

17:39 16 декабря

совва

СЭкс тоже заменил трансляцию кубка первого канала на "разговор по пятницам", на баннер кликаю перехожу на "разговор по поятницам")

17:31 16 декабря

svg 969

Ну а что, если большинству эти бла-бла шоу интереснее чем хоккей значит пусть их показывают. Хоккей все равно кому надо тот посмотрит. Только почему заранее нельзя было отдать на Матч? Наверное Губерниев был против, тетки с лыжами и ружьями зрелище куда более рейтинговое.

17:21 16 декабря

совва

знарка в "давай поженимся" пригласите, а ковальчука, дацюка и иже с ними в "поле чудес", хоть с толком время проведут. Все на "матч"))

17:17 16 декабря

AndersenRUS

re Parasenok Согласен, канал деградировал сильно. Его и первым то назвать трудно давно, ВГТРК давно его сделал.

17:16 16 декабря

совва

stronger а не нужно телевизионных болельщиков воспитывать, пускай спортсменов и физически здоровых людей воспитывают, а эти популистские заявления надоели. кто хочет на спорте посмотрит, а вообще нашу сборную смотреть, только время зря терять.

17:14 16 декабря

stronger

Как мы сможем воспитать телевизионных спортивных болельщиков на... отмене показа матча сборной России (!!!) и замене его на отвратительных размалёванных свах и ломящейся от чужих подарков барабан?! Вот они - телевизионные "ценности"...

17:08 16 декабря

ziggy1976

РФ не только нефутбольная страна, но она еще и нехоккейная. И небаскетбольная...и неволейбольная...и негандбольная...она полечудесная)

17:05 16 декабря

spetrov

А вообще конечно театр абсурда, 1 канал отказывается показывать кубок 1 канала --- Действительно, странно. :)

16:45 16 декабря

SSNA7

AndersenRUS____Согласен полностью.

16:39 16 декабря

Andrey St

это получается, даже первый канал не показывает кубок первого канала!

16:38 16 декабря

AndersenRUS

Мне вот интересно, а 1 канал хоть знал, что параллельно по матч тв шел биатлон в прямом эфире ? Зачем было такое время назначать, если за рейтинг пекетесь или думали, как по старинке у людей только 1 кнопка на телевизоре. А вообще конечно театр абсурда, 1 канал отказывается показывать кубок 1 канала :)

16:34 16 декабря

CSKA79

А если здраво мыслить, то этот ущербный хоккей в исполнении ковальчуков и дацюков, во главе со знарком реально никому не интересен стал. Все, играющие за сосиску, реально деградируют.

16:22 16 декабря

CSKA79

срочно перенести трансляции хоккейных матчей на телеканал СПАС.

16:19 16 декабря

shpasic

ПРИЗ! ПРИЗ! ПРИЗ!!!!

16:14 16 декабря

rashlim

Это какой-то позор.

16:10 16 декабря

Айртон

Это не поцреотично!))

16:09 16 декабря

Инкогнито Ижевск

2Komendant1 Вам не стыдно? Нацизм - это позор для любого нормального человека!

16:09 16 декабря

А-спид

После того жалкого позорища, что было со шведами эту сборную надо вообще запретить

16:08 16 декабря

Инкогнито Ижевск

Неспортивная страна ))))))

16:08 16 декабря

Maestro2

Ну да..Малахова показывать лучше, чем хоккей

16:07 16 декабря

Dimario

непонятно вообще зачем 1й канал пытается показывать спорт. Он уже давно превратился в попсово-развлекательный канал для домохозяек и пенсионеров. С тем же успехом можно было хоккей показывать на СТС или Домашний. На Матч ТВ хоккею - самое место!

16:03 16 декабря

Судья Ананас

Давай поженимся :))))))))))))))) аааахахахахахахаааа

16:02 16 декабря

Andersen32

Третьяк ностальгирует по Призу Известия. А про наших хоккеистов макларен нечего не говорил?

16:02 16 декабря

Assorti

Давай поденимся и поле чудес. Вот это рейтинг))))

15:58 16 декабря

LTZ

Вращайте барабан. Первая буква Б, вторая буква Л, всего пять букв. Я назову слово целиком... Блины.

15:56 16 декабря

ДОЗВОН ГУБЕР

ПРАИЛЬНО!!!!!!!!!!!! Ведь телепередачи "с Канатчиковой дачи" с Певзнером и Урагантом гораздо рейтингово--прибыльнее????

15:51 16 декабря

maximum080

без комментариев

15:50 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ