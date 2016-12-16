Первый канал отменил прямую трансляцию матча Россия - Чехия

Первый канал не покажет оставшиеся матчи российского этапа Евротура, о чем сообщила пресс-служба канала в социальных сетях. Как говорится в сообщении, решение об отмене трансляций принято из-за низкого интереса зрителей к хоккейным матчам. Падение интереса показал анализ данных о просмотре вчерашней игры Кубка Первого канала между Россией и Швецией (1:3).
Права на дальнейший показ турнира переданы "Матч ТВ". Сегодняшнюю встречу между Россией и Чехией этот телеканал покажет с третьего периода, а целиком трансляцию можно будет увидеть на канале "Матч! Игра". Начало матча – в 19.00 по московскому времени. В программе Первого канала на это время запланирован показ передач "Давай поженимся" и "Поле чудес".
Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия
ИШТЫХАНЕЦ
чТО ТАМ СМОТРЕТЬ??? Как возят нас ,как детей,в третьем периоде???
18:36 16 декабря
Alex Tula 37
Давай поженимся!!!!!! Смешно..... Или грустно....? Неужели мои соотечественники превратились в полных дебилов? Или все-таки эта та часть из них которые принимают решения на Первом канале?
18:26 16 декабря
Komendant1
Инкогнито Ижевск, да я это так, со злости. Вообще-то я первый не смотрю. Совсем. Но есть люди в глубинке, у которых больше-то и нет других каналов.
17:39 16 декабря
совва
СЭкс тоже заменил трансляцию кубка первого канала на "разговор по пятницам", на баннер кликаю перехожу на "разговор по поятницам")
17:31 16 декабря
svg 969
Ну а что, если большинству эти бла-бла шоу интереснее чем хоккей значит пусть их показывают. Хоккей все равно кому надо тот посмотрит. Только почему заранее нельзя было отдать на Матч? Наверное Губерниев был против, тетки с лыжами и ружьями зрелище куда более рейтинговое.
17:21 16 декабря
совва
знарка в "давай поженимся" пригласите, а ковальчука, дацюка и иже с ними в "поле чудес", хоть с толком время проведут. Все на "матч"))
17:17 16 декабря
AndersenRUS
re Parasenok Согласен, канал деградировал сильно. Его и первым то назвать трудно давно, ВГТРК давно его сделал.
17:16 16 декабря
совва
stronger а не нужно телевизионных болельщиков воспитывать, пускай спортсменов и физически здоровых людей воспитывают, а эти популистские заявления надоели. кто хочет на спорте посмотрит, а вообще нашу сборную смотреть, только время зря терять.
17:14 16 декабря
stronger
Как мы сможем воспитать телевизионных спортивных болельщиков на... отмене показа матча сборной России (!!!) и замене его на отвратительных размалёванных свах и ломящейся от чужих подарков барабан?! Вот они - телевизионные "ценности"...
17:08 16 декабря
ziggy1976
РФ не только нефутбольная страна, но она еще и нехоккейная. И небаскетбольная...и неволейбольная...и негандбольная...она полечудесная)
17:05 16 декабря
spetrov
А вообще конечно театр абсурда, 1 канал отказывается показывать кубок 1 канала --- Действительно, странно. :)
16:45 16 декабря
SSNA7
AndersenRUS____Согласен полностью.
16:39 16 декабря
Andrey St
это получается, даже первый канал не показывает кубок первого канала!
16:38 16 декабря
AndersenRUS
Мне вот интересно, а 1 канал хоть знал, что параллельно по матч тв шел биатлон в прямом эфире ? Зачем было такое время назначать, если за рейтинг пекетесь или думали, как по старинке у людей только 1 кнопка на телевизоре. А вообще конечно театр абсурда, 1 канал отказывается показывать кубок 1 канала :)
16:34 16 декабря
CSKA79
А если здраво мыслить, то этот ущербный хоккей в исполнении ковальчуков и дацюков, во главе со знарком реально никому не интересен стал. Все, играющие за сосиску, реально деградируют.
16:22 16 декабря
CSKA79
срочно перенести трансляции хоккейных матчей на телеканал СПАС.
16:19 16 декабря
shpasic
ПРИЗ! ПРИЗ! ПРИЗ!!!!
16:14 16 декабря
rashlim
Это какой-то позор.
16:10 16 декабря
Айртон
Это не поцреотично!))
16:09 16 декабря
Инкогнито Ижевск
2Komendant1 Вам не стыдно? Нацизм - это позор для любого нормального человека!
16:09 16 декабря
А-спид
После того жалкого позорища, что было со шведами эту сборную надо вообще запретить
16:08 16 декабря
Инкогнито Ижевск
Неспортивная страна ))))))
16:08 16 декабря
Maestro2
Ну да..Малахова показывать лучше, чем хоккей
16:07 16 декабря
Dimario
непонятно вообще зачем 1й канал пытается показывать спорт. Он уже давно превратился в попсово-развлекательный канал для домохозяек и пенсионеров. С тем же успехом можно было хоккей показывать на СТС или Домашний. На Матч ТВ хоккею - самое место!
16:03 16 декабря
Судья Ананас
Давай поженимся :))))))))))))))) аааахахахахахахаааа
16:02 16 декабря
Andersen32
Третьяк ностальгирует по Призу Известия. А про наших хоккеистов макларен нечего не говорил?
16:02 16 декабря
Assorti
Давай поденимся и поле чудес. Вот это рейтинг))))
15:58 16 декабря
LTZ
Вращайте барабан. Первая буква Б, вторая буква Л, всего пять букв. Я назову слово целиком... Блины.
15:56 16 декабря
ДОЗВОН ГУБЕР
ПРАИЛЬНО!!!!!!!!!!!! Ведь телепередачи "с Канатчиковой дачи" с Певзнером и Урагантом гораздо рейтингово--прибыльнее????
15:51 16 декабря
maximum080
без комментариев
15:50 16 декабря