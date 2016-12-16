Первый канал объяснил, почему не покажет матч Россия – Чехия

Первый канал выступил с объяснением того, почему Кубок Первого канала не будет показан на телеканале. Ранее стало известно, что матчи Кубка Первого канала будут показаны на "Матч ТВ".

– Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею, – говорится в опубликованном заявлении Первого канала. – К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19.00 -21.00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств.

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