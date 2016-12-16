Первый канал объяснил, почему не покажет матч Россия – Чехия

Первый канал выступил с объяснением того, почему Кубок Первого канала не будет показан на телеканале. Ранее стало известно, что матчи Кубка Первого канала будут показаны на "Матч ТВ".
– Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею, – говорится в опубликованном заявлении Первого канала. – К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19.00 -21.00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств.
Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия
snegr
Я б ещё и женский биатлон прекратил показывать до поры до времени. И ряд футбольных "суперклубов", сливающих еврокубки
19:40 16 декабря
snegr
По вчерашней игре так нашим хоккам и надо. Не заслужили. Но если смотреть глобальнее горе той стране, где по ведущему каналу в прайм тайм крутят такое мыло, какое там обычно крутят. Рейтинги? А потом вся эта "интеллектуальная" масса идёт и голосует 55% и больше ЗА ЕР. А америкосы у нас НУ ТУПЫЕ!!!
19:38 16 декабря
Luch-Energy
"Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств". Бедные, несчастные... Особенно ЭРНСТ
17:25 16 декабря