16:53 16 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Первый канал объяснил, почему не покажет матч Россия – Чехия

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Первый канал выступил с объяснением того, почему Кубок Первого канала не будет показан на телеканале. Ранее стало известно, что матчи Кубка Первого канала будут показаны на "Матч ТВ".

– Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею, – говорится в опубликованном заявлении Первого канала. – К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19.00 -21.00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств.

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия

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Материалы сюжета: Кубок Первого канала-2016
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КОММЕНТАРИИ (3)
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snegr

Я б ещё и женский биатлон прекратил показывать до поры до времени. И ряд футбольных "суперклубов", сливающих еврокубки

19:40 16 декабря

snegr

По вчерашней игре так нашим хоккам и надо. Не заслужили. Но если смотреть глобальнее горе той стране, где по ведущему каналу в прайм тайм крутят такое мыло, какое там обычно крутят. Рейтинги? А потом вся эта "интеллектуальная" масса идёт и голосует 55% и больше ЗА ЕР. А америкосы у нас НУ ТУПЫЕ!!!

19:38 16 декабря

Luch-Energy

"Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств". Бедные, несчастные... Особенно ЭРНСТ

17:25 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ