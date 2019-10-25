Павел Буре: «С «Кубка Карьяла» началась подготовка к Олимпиаде»

Серебряный призер Олимпийских игр-1998 Павел Буре считает, что с «Кубка Карьяла» сборная России начала подготовку к Играм-2020. Сегодня был назван состав национальной команды на финский этап Евротура.

— Считаю, что состав на Кубок Карьяла сбалансирован. Видно, что нет признанных лидеров, вроде Капризова, Плотникова, Сорокина или Григоренко, — цитирует ТАСС Буре. — Но стратегия ФХР ясна — началась подготовка к Олимпиаде-2022. В нынешнем составе сборной сразу семь новых имен. В ФХР сейчас достаточно специалистов, которые работают над развитием игроков, повышением их мастерства.

Сейчас в системе сборных — молодежной, олимпийской, национальной — будет большой просмотр кандидатов, чтобы штаб мог понять, с кем идти дальше, какой примерный круг кандидатов будет готовиться к Пекину.