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Ожиганов: «Приезд защитников из НХЛ меня только мотивирует»

20:06
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Защитник сборной России Игорь Ожиганов подвел итоги победного матча против сборной Швеции (6:4) в рамках чешского этапа Евротура.

— Что касается моего гола, то там Тема Швец-Роговой хорошо поднялся на вершину и подключил меня, а дальше «глаза боятся — руки делают». На данном этапе мне в сборной разрешают подключаться вперед, доверяют большинство. Дают сыграть на сильных сторонах.

— Четыре пропущенных шайбы — многовато.

— Нельзя сыграть идеально, когда у тебя такой долгий перерыв между матчами. А процессе подготовки были серьезные нагрузки. Надо учитывать и другие факторы. Тренировалась на площадке одного размера, играли — на другой. Хорошо, что победили. Но столько пропущенных шайб — неприятный момент.

Приезд защитников из НХЛ в сборную меня мотивирует. Не хочется провести месяц на сборах и потом в последний момент не попасть на чемпионат мира.

(Михаил Зислис)

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