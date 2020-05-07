«Откуда у меня миллион рублей?» Российский вратарь ответил на обвинения в организации договорного матча в Белоруссии

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов прокомментировал сообщение белорусских СМИ о том, что он может быть причастен к организации договорного матча в чемпионате Белоруссии.

— Не понимаю, откуда вообще все это пошло, — заявил Гаврилов. — Я действительно знаком с Александром Сыреем, как-то он мне звонил и рассказывал о том, какая трудная жизнь в «Могилеве», но на этом наше общение и закончилось.

Никакие деньги я никому не предлагал, да и откуда у меня миллион рублей?

Я уже давно закончил с хоккеем, с букмекерскими конторами вообще в жизни дела не имел, у меня своя вратарская школа в Санкт-Петербурге и все время посвящаю ей. Звонил Владимиру Малевичу, который тоже упоминается в этой новости — он в таком же шоке. (Алексей Шевченко)