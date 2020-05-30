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«Остановите убийства!» Пострадавший от издевательств темнокожий хоккеист высказался о смерти афроамериканца в Миннеаполисе

17:56
Аким Алиу. Фото Reuters
Аким Алиу. Фото Reuters
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Хоккеист Аким Алиу, известный своими историями об издевательствах и унижениях в его адрес на почве расизма со стороны игроков и тренеров, высказался на тему смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«Мы все страдаем, — написал хоккеист в Twitter. — Столетия гнета и расизма выплескиваются на улицы. Наши голоса слишком долго подавляли, сейчас насилие считается нашим единственным союзником. Все голоса должны быть услышаны, эта борьба принадлежит всем. Остановите ненависть, остановите убийства. История не забудет».

После смерти Джорджа Флойда, в убийстве которого обвиняют полицейских, в Миннеаполисе прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки. В штат Миннесота направлены около 500 военнослужащих Национальной гвардии США.

31-летний Аким Алиу- канадский форвард нигерийско-украинского происхождения. Сейчас он играет за чешский «Литвинов». В НХЛ он выступал за «Калгари», в КХЛ — за «Амур».

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