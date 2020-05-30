«Остановите убийства!» Пострадавший от издевательств темнокожий хоккеист высказался о смерти афроамериканца в Миннеаполисе

Хоккеист Аким Алиу, известный своими историями об издевательствах и унижениях в его адрес на почве расизма со стороны игроков и тренеров, высказался на тему смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

We're all hurting, centuries of racism and oppression spilling into the streets. Our voices suppressed far too long, now violence seen as our only ally. The voices of ALL must be heard, this fight belongs to EVERYONE. Stop the hate, stop the MURDERING. History will not forget. — Akim Aliu (@Dreamer_Aliu78) May 29, 2020

«Мы все страдаем, — написал хоккеист в Twitter. — Столетия гнета и расизма выплескиваются на улицы. Наши голоса слишком долго подавляли, сейчас насилие считается нашим единственным союзником. Все голоса должны быть услышаны, эта борьба принадлежит всем. Остановите ненависть, остановите убийства. История не забудет».

После смерти Джорджа Флойда, в убийстве которого обвиняют полицейских, в Миннеаполисе прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки. В штат Миннесота направлены около 500 военнослужащих Национальной гвардии США.

31-летний Аким Алиу- канадский форвард нигерийско-украинского происхождения. Сейчас он играет за чешский «Литвинов». В НХЛ он выступал за «Калгари», в КХЛ — за «Амур».