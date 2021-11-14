Олимпийская сборная России проиграла Швейцарии на Кубке Германии

Олимпийская сборная России проиграла команде Швейцарии в матче Кубка Германии со счетом 2:3. Встреча прошла в Крефельде на «Яйла-Арене».

Россияне вели со счетом 2:0. Голы забили Юрий Паутов и Сергей Гончарук. В составе Швейцарии отличились Андрес Амбюль, Свен Андригетто и Инти Пестони, забросивший шайбу на 59-й минуте встречи.

Напомним, ранее Россия на турнире проиграла Германии (3:4) и Словакии (1:3).