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Олимпийская сборная России проиграла Швейцарии на Кубке Германии

15:17

Олимпийская сборная России проиграла команде Швейцарии в матче Кубка Германии со счетом 2:3. Встреча прошла в Крефельде на «Яйла-Арене».

Россияне вели со счетом 2:0. Голы забили Юрий Паутов и Сергей Гончарук. В составе Швейцарии отличились Андрес Амбюль, Свен Андригетто и Инти Пестони, забросивший шайбу на 59-й минуте встречи.

Напомним, ранее Россия на турнире проиграла Германии (3:4) и Словакии (1:3).

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Роман Шишов все материалы автора
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