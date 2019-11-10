Олимпийская сборная России по буллитам обыграла Швейцарию

В матче Кубка Германии в Крефельде олимпийская сборная России выиграла у команды Швейцарии (4:3 Б).

В составе победителей отличились Владимир Брюквин, Даниил Ильин и Иван Игумнов. Победый буллит в активе Владислава Кодолы.

Кубок Германии

Швейцария — Россия (ол.) — 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Брюквин — 1 (бол., Толчинский, Зайцев), 18:13 — 0:1. Ле Культр — 1 (Фухс), 21:36 — 1:1. Ильин — 1 (Цыплаков, Веряев), 28:11 — 1:2. Мой — 1, 41:25 — 2:2. Бертаджа — 4 (Мой, Эгли), 46:22 — 3:2. Игумнов — 1 (Воронков, Толчинский), 57:01 — 3:3.

Победный буллит: Кодола.

Вратари: Ниффелер — Тарасов.

10 ноября. Крефельд. Yayla-Arena