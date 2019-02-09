Олимпийская сборная России крупно уступила Словакии

Олимпийская сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:5 в матче Кубка Кауфланда.

Дублем в составе словаков отметился Бучек, еще по шайбе забросили Паулович, Лантоши и Пулиш. Единственный гол в составе россиян забил Кирилл Семенов.

На Кубке Кауфланда подопечные Олега Браташа сыграли все свои два матча. В пятницу они переиграли сборную Беларуси со счетом 2:1.

Кубок Кауфланда

Словакия - Россия (ол.) - 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Голы: Бучек - 1, 10:49 - 1:0. Семенов - 1 (Романов, Хохлачев), 24:45 - 1:1. Паулович - 1 (бол.), 26:12 - 2:1. Бучек - 2, 36:21 - 3:1. Лантоши - 1, 37:34 - 4:1. Пулиш - 1, 39:15 - 5:1.

Вратари: Конрад - Демченко.