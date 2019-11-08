Олимпийская сборная России дважды вела в счете, но проиграла Германии

Олимпийская сборная России уступила Германии (3:4). В субботу на Кубке Германии россияне сыграют со Словакией.

Кубок Германии

Германия — Россия (олимпийская) — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Порядин — 1 (Иванов, Гребенщиков), 4:21 — 0:1. Питта — 1 (Фишбух, Небельс), 12:50 — 1:1. Ермаков — 1 (Кодола, Вовченко), 16:15 — 1:2. Сеземски — 1 (бол., Питта), 22:58 — 2:2. Каммерер — 1 (Кастнер, Тиффельс), 34:25 — 3:2. Волков — 1 (Игумнов), 37:49 — 3:3. Шютц — 1 (Битнер), 53:02 — 4:3.

Вратари: Нидербергер — Коновалов.

7 ноября. Крефельд. Yayla-Arena.