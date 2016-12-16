22:05 16 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Олег Знарок: "Что я сделал с Ковальчуком? Он сам все сделал"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче Кубка Первого канала над Чехией (5:1) отметил, что нападающий Илья Ковальчук показывает прекрасную игру. Специалист также подчеркнул, что у нападающего Сергея Шумакова есть микротравма, но с медицинским штабом команды наставник пока не разговаривал

– Что вы сделали с Ковальчуком, который показывает в этом сезоне идеальный хоккей?

- Я ничего не делал. Он сам все сделал.

– Какова ваша реакция на снятие матча с эфирной сетки Первого канала?

– Меня это не касалось.

– Что с Шумаковым?

– Точно не знаю, но какая-то микротравма у него есть. Пока с врачами я еще не говорил. (Михаил ЗИСЛИС)

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