Олег Браташ: «У Мичкова похожее развитие в хоккейном плане с Овечкиным»

И. о. главного тренера сборной России Олег Браташ высказал мнение, что нападающий Матвей Мичков в плане хоккейного развития схож с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Мы считаем, что Мичков подготовлен для такой проверки, — цитирует ТАСС Браташа. — Хоть он моложе, но не уступает в физическом развитии и в игровом плане наравне со всеми является претендентом на поездку на молодежный чемпионат мира. Поэтому я не стал бы его отделять от других молодых ребят по возрасту в молодежной сборной».

В четверг, 11 ноября, 16-летний Мичков может дебютировать за национальную команду в матче Кубка Карьяла с финнами и побить рекорд, установленный Овечкиным, который провел первый матч за сборную в 17 лет.

«У Мичкова очень хорошие двигательные навыки, он хорошо развит физически. Если сравнивать с Овечкиным, то у них похожее развитие не по годам. Он силен физически, что дает ему на льду мощь и быстроту», — добавил Браташ.