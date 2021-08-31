«Огромное спасибо вам за поддержку». Игроки сборной Белоруссии поздравили Лукашенко с днем рождения

Игрок сборной Белоруссии по хоккею Андрей Стась во время олимпийской квалификации в Братиславе от лица команды поздравил президента страны Александра Лукашенко с днем рождения.

Видео поздравления опубликовал YouTube-канал ФХБ.

«Александр Григорьевич, от лица национальной сборной Белоруссии по хоккею хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать вам всего самого хорошего. Прежде всего, крепкого здоровья вам, вашим близким, вашей семье. Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, мы ее ощущаем, мы чувствуем, что вы для нас делаете.

К сожалению, у нас не получилось выполнить поставленную задачу, но я уверен, что этот турнир пойдет нам на пользу. Мы сделали шаг вперед. Я верю, что белорусский хоккей будет развиваться, все будет только лучше и лучше», — говорится в поздравлении.