Один из самых талантливых молодых игроков Чехии сделал татуировку в память об умершем друге-хоккеисте

Нападающий системы «Бостона» и игрок молодежной сборной Чехии Якуб Лауко сделал татуировку, который посвятил своему другу Ондржею Бухтеле.

...now you will play with me forever??? pic.twitter.com/QY2GLjtNP9 — Jakub Lauko (@jakub_lauko) July 25, 2020

Бухтела умер в 20 лет. Спортсмен боролся с опухолью в сердце: болезнь обнаружили у него только в мае 2020-го.

Бухтела представлял сборную Чехии разных возрастов. В минувшем сезоне на чемпионате мира среди хоккеистов до 20 лет он провел семь матчей и заработал четыре очка по системе «гол плюс пас».