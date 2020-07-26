Один из самых талантливых молодых игроков Чехии сделал татуировку в память об умершем друге-хоккеисте
12:50
Нападающий системы «Бостона» и игрок молодежной сборной Чехии Якуб Лауко сделал татуировку, который посвятил своему другу Ондржею Бухтеле.
Бухтела умер в 20 лет. Спортсмен боролся с опухолью в сердце: болезнь обнаружили у него только в мае 2020-го.
Бухтела представлял сборную Чехии разных возрастов. В минувшем сезоне на чемпионате мира среди хоккеистов до 20 лет он провел семь матчей и заработал четыре очка по системе «гол плюс пас».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...