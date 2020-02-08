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«Очень странное решение». Главный тренер сборной России удивлен отмененным голом в матче с Швецией

22:10
8 февраля. Стокгольм. Швеция — Россия — 5:2. Россияне потерпели второе поражение в рамках шведского этапа Евротура. Фото AFP
8 февраля. Стокгольм. Швеция — Россия — 5:2. Россияне потерпели второе поражение в рамках шведского этапа Евротура. Фото AFP

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвел итоги матча Евротура против Швеции.

— Следует ли действовать проще в ущерб комбинационности, вспоминая гол Порядина, взявшего все на себя?

— Мы об этом и говорим. Надо брать ответственность на себя в атаке, играть смелее, бросать. Где-то действовать попроще. На международном уровне все быстрее — мышление, передачи, скорости. К этому надо привыкать.

— Кто сыграет в воротах с чехами?

— Бобков.

— Что вам сказал арбитр по поводу отмененного гола Рафикова?

— Очень странное решение. Юханссон выехал из вратарской, но если его атакует игрок, то должно быть удаление или засчитанный гол. Толком объяснения мы не получили. Здесь все вопросы к судье. (Михаил Зислис)

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