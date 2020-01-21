Николай Белов стал игроком МОДО

Российский защитник Николай Белов перешел в шведский МОДО, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

32-летний хоккеист в прошлые два сезона на профессиональном уровне не играл. Ранее он выступал в КХЛ за «Нефтехимик», «Ак Барс», СКА и «Трактор». Победитель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА.

В текущем сезоне россиянин играл за шведскую «Альмтуну». В 32 матчах он набрал 9 (3+6) очков