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Николай Белов стал игроком МОДО

15:53
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Российский защитник Николай Белов перешел в шведский МОДО, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

32-летний хоккеист в прошлые два сезона на профессиональном уровне не играл. Ранее он выступал в КХЛ за «Нефтехимик», «Ак Барс», СКА и «Трактор». Победитель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА.

В текущем сезоне россиянин играл за шведскую «Альмтуну». В 32 матчах он набрал 9 (3+6) очков

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