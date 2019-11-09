Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Никита Сошников: «Мой буллит был домашней заготовкой, Хелльберг не знал о ней»

17:57
Теги:

Нападающий сборной России рассказал о своем послематчевом броске, ставшим победным во втором матче Евротура против Швеции на Кубке «Карьяла».

— Да, больше позитива в том, что выиграли, но такие игры нельзя отпускать, — отметил Сошников. — Думаю, сказалась неопытность и сыгранность. Действуем с новыми партнерами, немножко не разобрались. Оправданий все равно быть не может, но списать на это все же можно.

С чехами будет принципиальный матч, на них осталось много эмоций. Соперник непростой, будет хорошая игра.

Мой гол в большинстве? Мне хорошо отдали пас, оставалось только попасть. Что касается буллита, то это была домашняя заготовка. Не думал, что Хелльберг о ней знает. Хорошо, что забил. (Алексей Шевченко)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир