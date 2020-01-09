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Невероятная история из Финляндии. 46-летний отец 18-летнего таланта попал в заявку на матч чемпионата

20:19
Ян и Антон Лунделлы. Фото Bild
Ян и Антон Лунделлы. Фото Bild
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46-летний голкипер Ян Лунделл заявлен запасным вратарем ХИФКа на матч чемпионата Финляндии. Свой последний официальный матч он провел в сезоне-2011/12. В этом же клубе играет его сын, 18-летний нападающий Антон Лунделл. Он считается претендентом на попадание в первый раунд драфта НХЛ-2020.

Ян Лунделл работал в ХИФКе тренером вратарей, а в бытность хоккеистом провел более 300 иггр в составе клуба.

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