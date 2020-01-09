Невероятная история из Финляндии. 46-летний отец 18-летнего таланта попал в заявку на матч чемпионата

46-летний голкипер Ян Лунделл заявлен запасным вратарем ХИФКа на матч чемпионата Финляндии. Свой последний официальный матч он провел в сезоне-2011/12. В этом же клубе играет его сын, 18-летний нападающий Антон Лунделл. Он считается претендентом на попадание в первый раунд драфта НХЛ-2020.

Ян Лунделл работал в ХИФКе тренером вратарей, а в бытность хоккеистом провел более 300 иггр в составе клуба.