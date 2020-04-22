«Неман» с 18 апреля находится на карантине из-за коронавируса

С 18 апреля игроки белорусского «Немана» находятся на карантине. В команде зафиксирована вспышка коронавируса.

Ранее стало известно, что коронавирус диагностирован у 23 игроков. Первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финны Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли еще 13 апреля в аэропорту Хельсинки.

Позже стало известно, что заболел нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. Кроме того, заразились 17 юниоров команды. По предварительной информации, молодых хоккеистов собираются изолировать на одной из баз отдыха.

По последним данным Worldometers на день 22 апреля всего выявлен 2 588 283 случая заражения коронавирусом. Умерших — 180 013 человек, выздоровело — 706 423.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.