Найджел Доус: «Вратарь Польши тащил»

Нападающий сборной Казахстана Найджел Доус подвел итоги неудачного выступлениея в предолимпийском квалификационном турнире. Команда проиграла Польше (2:3) и лишилась шансов на попадание на Олимпийские игры.

— Их вратарь сыграл действительно хорошо. Сделал много сейвов, — цитирует Доуса Sports.kz. - Такие, какие, пожалуй, не совершал в других матчах. Так бывает, одна игра как плей-офф, каждый может забить, у тебя может быть хороший отскок или плохой. Голкипер может тащить. У нас было много моментов, которые мы не смогли завершить. Не забили. Это расстраивает, тяжелое поражение. Учитывая важность игры, мы старались, создавали. Но не смогли забить: то клюшка ломалась, то бросали мимо или во вратаря.

Недостаточно сделали для победы. Большое значение имело хладнокровие. В начале матча у них был удачный отскок — гол. И они стали играть плотнее. Возможно, чем проще игра, тем лучше. Неплохо играли во втором периоде, сравняли. Они забили в первой смене третьего периода, и на остаток периода просто сели назад, и их голкипер тащил.

И, к сожалению, несмотря на все старания, мы так и не забили. Это неудача, расстройство — столько эмоций внутри сейчас. Нужно отдать должное игрокам Польши, они действовали самоотверженно. Голкипер вообще совершал невероятное. Удачи им в следующем раунде.