Нападающий сборной России Егор Коробкин прокомментировал дебют в национальной команде и ответил на вопрос о новом контракте с магнитогорским «Металлургом».

— Вчера вы дебютировали за сборную. Что чувствовали перед матчем, когда две российские команды играли между собой? Волновались?

— После финала Кубка Гагарина не было никакого волнения. Спокойно вышел, играл, делал свою работу. Старался помогать команде победить.

— Финал и плей-офф отняли много сил и эмоций. Сразу согласились приехать в сборную?

— Конечно, согласился сразу. Это мой первый вызов в сборную. Представился отличный шанс поиграть и попробовать, каково это.

— Пару дней назад вы продлили контракт с «Магниткой». Быстро ли прошли переговоры, и довольны ли вы новыми условиями?

— Как понимаете, переговоры шли недолго. Обе стороны хотели продолжить сотрудничество. Я хотел остаться, и клуб хотел оставить меня. Все быстро урегулировалось, и мы подписали контракт.