Нападающий «Кременчука» извинился за расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса»

Нападающий «Кременчука» Андрей Денискин, который в матче УХЛ был наказан за расистские жесты в отношении темнокожего игрока «Донбасса» Джейлена Смерека, рассказал о том, что случилось на площадке во время матча.

— Расскажи со своей стороны, что случилось во время матча с «Донбассом»?

— Произошло нападение на вратаря, я заступился и завязалась драка, по ходу которой меня сильно оскорбили словесно со стороны. На эмоциях после драки я и сделал этот некрасивый жест, но в тот момент я даже не имел никаких расистских намерений.

Только после осознал, что мог оскорбить Джейлена своим необдуманным действием. Поэтому ещё раз хочу выразить свои извинения перед ним. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности.

Очень сожалею о том, что произошло, так как отношусь ко всем людям одинаково, — приводит слова игрока сайт УХЛ.

— Как думаешь, ту ситуацию можно было решить по-другому?

— Да, можно было промолчать или потолкаться. Естественно, все в рамках хоккейных правил.

— После матча ты в своем Instagram ты опубликовал извинения, но после твой профиль был удален. После этого поста общественность не утихла?

— Я не собирался закрывать профиль и был готов выслушать общественное мнение. Но как только это переросло в угрозы — так же с расистским подтекстом и буллингом близких мне людей — выхода больше не было. Руководство клуба вместе со мной приняло решение закрыть страницу.

— Как отреагировали после матча в команде?

— Команда не поддерживает расизм. Зная меня и отсутствие моих комментариев по этому поводу когда-либо, все согласились, что это были необдуманные эмоции без глубокого подтекста.

Также руководство команды предприняло штрафные санкции ко мне, с которыми я полностью согласен.

— Сейчас получается только ждать решения дисциплинарых органов?

— Да, сейчас жду решения дисциплинарного комитета.

— Возможно, осталось еще что-то, что ты бы хотел сказать?

— Я сожалею, потому что не являюсь расистом. Это эмоции, которые я не сдержал, ведь порой мы сами не понимаем, что делаем в состоянии аффекта. Конечно, хотел бы поблагодарить тех людей, которые меня поддерживают в такую столь трудную для меня минуту.