Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Константин Кучкин, играющий за турецкий клуб «Буз Адамларс» и работающий в местной федерации хоккея тренером, рассказал об особенностях местного хоккея.

— В турецком женском хоккее три клуба из пяти реально конкурируют за первое место: Стамбул, Анкара и Эрзурум. В этих командах всегда максимальное число легионеров — три. Но у женщин немного другие правила. Если у тебя вратарь-легионер, на поле может находится только одна девушка-легионер. Выходят два легионера — удаление. В мужской Суперлиге разрешают одновременно находиться на льду двум иностранцам.

Женский хоккей не так популярен — на игры собирается два вратаря и человек 13-14 полевых. Получается, ты должен составить тактику так, чтобы на льду всегда был только один легионер. Первые полтора периода у них есть силы, а ближе к концу — все, а тебе, грубо говоря, нужен темп. И вот начинается: одна ругается на турецком, другая — на английском, третья — на русском.

Резерва хороших игроков практически нет. Поэтому тут никогда не посадят на лавку за результативную ошибку. Наоборот, считаю, что девушки учатся именно через ошибки. Раз, два они отдадут поперечную передачу, нам забьют, и только после косых взглядов других девушек они поймут, что так делать нельзя.

Достаточно тяжело бороться с отсутствием дисциплины. В этом сезоне в нашей команде работает главный тренер из России — Аркадий Леонидович Белоусов. Когда он приехал, первый вопрос, который он мне задал: «Что за дисциплина?». Люди могут опоздать на 20-30 минут — и здесь это в порядке вещей. Помню, когда я в школе опаздывал даже на 2 минуты, тренер мог сказать: «Тренировка для тебя окончена, иди обратно». Такое есть везде — и у детей, и в женской команде, и во взрослой мужской. Это, кстати, очень удивляет иностранцев. Мы приходим по расписанию и сидим ждем тренера. Он же — может задержаться, но не опоздать. Еще проблемы с посещаемостью тренировок. На занятия приходят по 10 человек, а на играх — 25. Откуда вы все? Приходят люди, а ты даже не знаешь, как его зовут и где он играет. Постепенно боремся с этим. Может, я не зацепил КХЛ и НХЛ, но я живу этой игрой, и понимаю, что нужно уважать хоккей, и только тогда он будет уважать тебя. Только с таким подходом можно добиться результата. (Михаил Скрыль)

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