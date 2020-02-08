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На матче Швеция — Россия ожидается аншлаг

11:04
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Матч Шведских игр Швеция — Россия пройдет при полных трибунах. Все 13850 билетов на игру проданы, сообщает Twitter ФХР.

Игра пройдет в субботу, 8 февраля. Начало в 18.15 (мск).

В первом туре третьего этапа Евротура сборная России уступила команде Финляндии со счетом 0:3.

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