На матче Швеция — Россия ожидается аншлаг
11:04
Матч Шведских игр Швеция — Россия пройдет при полных трибунах. Все 13850 билетов на игру проданы, сообщает Twitter ФХР.
Игра пройдет в субботу, 8 февраля. Начало в 18.15 (мск).
Матч Шведских игр Швеция — Россия пройдёт при полных трибунах. Все 13850 билетов на игру проданы#снамироссия— Хоккей России (@russiahockey) February 8, 2020
В первом туре третьего этапа Евротура сборная России уступила команде Финляндии со счетом 0:3.
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