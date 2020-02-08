Матч Шведских игр Швеция — Россия пройдет при полных трибунах. Все 13850 билетов на игру проданы, сообщает Twitter ФХР.

Игра пройдет в субботу, 8 февраля. Начало в 18.15 (мск).

Матч Шведских игр Швеция — Россия пройдёт при полных трибунах. Все 13850 билетов на игру проданы#снамироссия — Хоккей России (@russiahockey) February 8, 2020

В первом туре третьего этапа Евротура сборная России уступила команде Финляндии со счетом 0:3.