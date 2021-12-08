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На Кубке Первого канала в составе сборной Финляндии сыграют 15 представителей КХЛ

15:05
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Тренерский штаб сборной Финляндии объявил состав на второй этап Евротура.

Вратари: Ниило Халонен (ХИФК), Кристиан Хельянко («Таппара»), Харри Сятери («Сибирь»).

Защитники: Никлас Фриман, Томми Кивисте (оба — «Йокерит»), Юусо Хиетанен («Амбри-Пиотта»), Юлиус Хонка («Лулео»), Оливер Каски, Вилле Покка (оба — «Авангард»), Валттери Кемиляйнен («Витязь»), Артту Пелли (ХПК), Микаэль Сеппяля («Таппара»), Пеетро Сеппяля («КооКоо»).

Нападающие: Маркус Гранлунд, Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен (все — «Салават Юлаев»), Ере Карьялайнен («Динамо» Рига), Йоонас Кемппайнен, Леонид Комаров (оба — СКА), Калле Коссила, Тему Турунен (оба — «Йокерит»), Антон Левтчи, Вальтере Мереля (оба — «Таппара»), Маркус Ненонен (ХПК), Маркус Нурме, Русо Пярссинен (оба — ТПС), Йоонас Няттинен («Северсталь»), Миикка Саломяки («Эребру»), Юхани Тюрвяйнен («Лулео»).

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/08/493985.html

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Иван Шитик все материалы автора
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