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На финал чемпионата Белоруссии по хоккею не будут пускать несовершеннолетних

30 марта 2020, 23:33
Финал чемпионата Белоруссии смогут посетить только совершеннолетние.
Финал чемпионата Белоруссии смогут посетить только совершеннолетние.
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На матчи финальной серии чемпионата Белоруссии по хоккею между «Шахтером» и «Юностью» в Солигорске будут пускать только зрителей, которые достигли 18 лет и старше. Об этом сообщает Hockey.by. Турнир не был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и чемпионат страны по футболу.

Сообщается, что такое решение было принято в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Белоруссии. Матчи пройдут 31 марта и 1 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 770 653 человек. Умерших — 36 946, выздоровевших — 160 130. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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Дополнительная информация:

https://hockey.by/news/sobytie/news100102.html

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