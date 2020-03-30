На финал чемпионата Белоруссии по хоккею не будут пускать несовершеннолетних

На матчи финальной серии чемпионата Белоруссии по хоккею между «Шахтером» и «Юностью» в Солигорске будут пускать только зрителей, которые достигли 18 лет и старше. Об этом сообщает Hockey.by. Турнир не был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и чемпионат страны по футболу.

Сообщается, что такое решение было принято в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Белоруссии. Матчи пройдут 31 марта и 1 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 770 653 человек. Умерших — 36 946, выздоровевших — 160 130. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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