«Мы прозевали начало». Тренер сборной России объяснил поражение от Финляндии

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал поражение в первом матче Шведских игр против Финляндии (0:3).

— Мы однозначно прозевали начало. Хотя настраивали ребят на другую скорость. Со второго периода выровняли игру: начали просматриваться моменты, которые мы хотели видеть изначально. Единственное, что под конец матча мягенько играли. Да, мы даже больше контролировали шайбу, но голов нам это не принесло.

Многие ребята играли впервые, поэтому присутствовал фактор нервозности. В сборной другие скорости, другая силовая борьба. Но когда подстроились — все стало получаться. Ребята уже поняли, что их ждет. Со шведами уже начнут играть по-другому.

Тройку Морозова можно отметить положительно. Но был еще ряд игроков, которых есть за что похвалить. Кто-то проявил себя не очень хорошо. Будем готовиться к следующему матчу.

Чем обусловлен выбор вратаря? Там случилось немного внештатная ситуация. Основной немного приболел. Но все игроки в нормальном состоянии. Переосмыслим эту игру и будем решать, кто будет выходить в следующем матче.