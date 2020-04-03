Минская «Юность» выиграла чемпионат Белоруссии по хоккею

Победителем чемпионата Белоруссии по хоккею стала минская «Юность». В пятом матче минчане обыграли солигорский «Шахтер» — 3:2 ОТ. Счет в серии — 4:1 в пользу «Юности».

Минский клуб стал чемпионом страны в девятый раз в своей истории.

Чемпионат Белоруссии. Кубок президента

Финал

«Юность» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: 1:0 — 9 Лопачук (Еременко, Парфеевец), 1:1 — 22 Жидких (Феклистов, Казнадей), 2:1 — 37 Антонов (Лопачук, Кулаков), 2:2 — 56 Крикуненко (Жидких, Казнадей), 3:2 — 68 Парфеевец (Еременко, Дроздов)

Счет в серии: 4-1