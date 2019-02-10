Милош Ржига: "Сборная Чехии должна показать лучшую игру, чтобы обыграть Россию"

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига​ считает, что его подопечные должны показать свою лучшую игру для того, чтобы добиться победы в матче третьего тура Шведского этапа Евротура против сборной России, сообщает ТАСС.

– Российская команда всегда играет в своем стиле при любом составе, никаких сюрпризов для нас нет. Игроки хорошо катаются, контролируют шайбу, идут в обводку. Нам надо чуть-чуть добавить в агрессии. Нам нужно будет еще больше сделать упор на тактику, больше работать, больше кататься, – приводит слова Ржиги ТАСС. – У нас уезжает первое звено, но с другой стороны, это шанс для других игроков. Думаю, что все должны показать себя и продемонстрировать лучшую игру, чтобы обыграть сборную России, это мотивация. По ходу турнира ребята хорошо реагируют на наши замечания и выполняют все указания, мы будем очень серьезно готовиться к матчу со сборной России.

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