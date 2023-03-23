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Михайлов: «Международная федерация хоккея стала ручной — движутся не по тому пути»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить еще на сезон отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований.

«Я был уверен на 90 процентов, что нас отстранят еще на сезон. Международная федерация хоккея стала ручной — движутся не по тому пути. Совсем не развивают спорт. Это не самостоятельная организация: делают то, что им сказали другие. Сделали хуже сами себе. Чемпионат мира без России и Беларуси станет гораздо хуже. Турнир сразу же становится менее интересным и зрелищным, если там не играет сборная Россия. Уверен, что многие болельщики будут расстроены нашему отсутствию на ЧМ в Праге», — цитирует «Чемпионат» Михайлова.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5041689-boris-mihajlov-ob-otstranenii-rossii-iihf-stala-ruchnoj-sdelali-huzhe-sami-sebe.html
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