Матвей Мичков о своем лакросс-голе: «Шайба легла на крюк, и решился попробовать»

Нападающий Матвей Мичков, ставший автором самого молодого гола в истории сборных СССР и России, рассказал о своих впечатлениях от матча против Швеции на Кубке Карьяла (2:4).

— Ваш первый гол, забитый лакроссом, всем запомнится надолго.

— В первом периоде у меня был момент, когда я должен забивать. Шайба не совсем легла на крюк. А в голе все сложилось так, как и должно было. Шайба легла на крюк, и я решился попробовать. Здорово, что все получилось.

— Такую взрослую команду, как сборную Швеции, пропущенный гол завел.

— Главное, что нашей команде это помогло. Сразу второй гол забили. У нас был эмоциональный подъем.

— В конце второго периода была стычка с вашим участием. В чем там дело?

— Не помню же, если честно. Много стычек было.

— Овечкин уже позвонил?

— Нет еще.

— Забрали шайбу?

— Да.

— У вас есть дома какой-то музей с личными трофеями?

— Музея нет. Я просто дома коллекционирую шайбы. Не только свои, но и с разных чемпионатов мира.

— Лучший игрок шведов Антон Ландер сказал, что такой гол никогда не забьет. Этот прием сложно натренировать?

— Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Этот навык можно спокойно наработать. Я сам не помню момент, когда у меня стало получаться.

— Кому посвящаете гол?

— Моей семье — маме, папе, брату, которые верили в меня.