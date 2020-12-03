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Матчи сборной России на Кубке Первого канала пройдут со зрителями

18:09
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Матчи Кубка Первого канала, в которых сыграет сборная России, пройдут без зрителей, сообщает официальный сайт ФХР. Остальные встречи будут проходить без болельщиков на трибунах.

Российская команда 17 декабря сыграет против Швеции, 19-го — с Чехией и 20-го — против Финляндии. Второй этап Евротура запланирован на 17-20 декабря, и пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене».

После первого этапа Евротура Россия возглавляет турнирную таблицу, набрав восемь очков в трех встречах. Далее идут Чехия (6 очков), Финляндия (3) и Швеция (1).

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/73412/

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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