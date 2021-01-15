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Матч чемпионата Чехии перенесен из-за дыры во льду

17:29

В Чехии был сорван матч экстралиги между клубами «Градец» и «Тршинец». Причиной стали проблемы со льдом. Из-за сложностей с охлаждением во льду образовалась дыра глубиной 5-10 см.

Игроки обратили на это внимание судей. Те отпустили команды в раздевалки. Изначально планировалось решить проблему за 15 минут, но площадка не была исправлена и через час, из-за чего игра была перенесена.

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