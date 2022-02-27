Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 15:54

Марьямяки стал главным тренером «Кярпята»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки стал главным тренером «Кярпята». Клуб из Оулу объявил о том, что Марьямяки стал новым главным тренером команды.

Еще в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяки возглавлял «Йокерит» с 2018 года.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ досрочно завершился в начале февраля. «Йокерит» вошел в состав участников плей-офф и в первом раунде должен был встретиться с московским «Спартаком», однако команда приняла решение сняться с розыгрыша Кубка Гагарина.

ХК Йокерит
ХК Кярпят
Лаури Марьямяки
0
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
Шамиль Тарпищев: «Даниил Медведев интеллигент, отличник, он все просчитывает. А вот Андрея Рублева надо останавливать»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Словацкий клуб отчислил двух хоккеистов за серию краж и мошенничество
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости