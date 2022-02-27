Марьямяки стал главным тренером «Кярпята»

Бывший тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки стал главным тренером «Кярпята». Клуб из Оулу объявил о том, что Марьямяки стал новым главным тренером команды.

Еще в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяки возглавлял «Йокерит» с 2018 года.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ досрочно завершился в начале февраля. «Йокерит» вошел в состав участников плей-офф и в первом раунде должен был встретиться с московским «Спартаком», однако команда приняла решение сняться с розыгрыша Кубка Гагарина.