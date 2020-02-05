Марченко, Морозов и Подколзин — в одном звене и в национальной сборной
14:30
Состав сборной России на тренировке перед стартом Шведских игр.
Перед вынесенным матчем третьего этапа Евротура — Шведских игр в Хельсинки, сборная России провела одну тренировку. Полевые игроки занимались в следующих сочетаниях:
Белые: Миронов — Дронов, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;
Синие: Галенюк — Рафиков, Марченко — Морозов — Подколзин;
Красные: Киселевич — Романов, Шаров — Светлаков — Мамин;
Оранжевые: Лямкин — Сергеев, Денисенко — Галимов — Каюмов
Зеленые: Кудрявцев — Игумнов — Порядин.
Вынесенный матч Шведских игр пройдет в Хельсинки на арене Helsinki Ice Hall, где выступает клуб финской лиги HIFK. Начало в 19.30 (по московскому времени).
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