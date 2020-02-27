Мактавиш через полгода после увольнения из «Локомотива» возглавил «Лозанну»

«Лозанна» на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Вилле Пелтонена и спортивного директора Яна Алстона. Также клуб покинет помощник Пелтонена Томми Хямяляйнен. Новым главным тренером до конца сезона назначен 61-летний Крэйг Мактавиш. Ассистировать ему будет Джон Фуст. Кристобаль Уэт останется тренером вратарей, а будущее еще одного тренера Томми Ниемеля обсуждается с ним.

В качестве хоккеиста Крэйг Мактавиш провел 17 сезонов и более 1000 игр в составе клубов НХЛ «Бостон», «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Филадельфия» и «Сент-Луис». С «Ойлерз» он выиграл три Кубка Стэнли и еще один — с «Рейнджерс».

В качестве главного тренера Мактавиш с 2000 по 2009 год возглавлял «Эдмонтон», впоследствии работал со сборной Канады, а с мая по сентябрь 2019 года был главным тренером ярославского «Локомотива».