Лукашенко отдал голевую передачу в любительском матче

Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко обыграла команду Гродненской области (8:3) в матче XIV Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Сам Лукашенко отдал голевую передачу. Его сын Николай забил гол.

В матче открытия команда Александра Лукашенко победила хоккеистов Витебской области (8:2).

Напомним, команда президента Белоруссии 11 раз выигрывала турнир, который проводится с 2008 года.