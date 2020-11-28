Лукашенко отдал голевую передачу в любительском матче
22:13
Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко обыграла команду Гродненской области (8:3) в матче XIV Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.
Сам Лукашенко отдал голевую передачу. Его сын Николай забил гол.
В матче открытия команда Александра Лукашенко победила хоккеистов Витебской области (8:2).
Напомним, команда президента Белоруссии 11 раз выигрывала турнир, который проводится с 2008 года.
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