Лукашенко о зрителях на его матчах: «Все живы и здоровы, слава богу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со зрителями на матчах его хоккейной команды все в порядке. Несмотря на пандемию коронавируса, в стране не остановлены спортивные соревнования.

— Хотите — пожалуйста, приходите, — цитирует президента «Прессбол». — Нет — значит нет. МЧС, военные и МВД, небольшие группы ребят попросили: мы хотим. Хорошо, отдельно посадили их. Они все равно тусуются и трутся друг о друга в этих казармах. И вот они, эти три компании сидели несколько человек. Начальники сидели, я видел. И прочие.

Посмотрите: все, кто сидел — 10 дней прошло — живы и здоровы, слава богу. Я главе Администрации говорю: «Слушай, Игорь Петрович, понаблюдай за этими военными ребятами. Вот прошло уже столько времени, неделя целая, — кто там, есть какие-то проблемы?» Ни одной проблемы».

Сегодня команда Лукашенко обыграла команду Минской области (7:3) в первом матче финальной серии любительского турнира в Минске.