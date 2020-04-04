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Лукашенко о зрителях на его матчах: «Все живы и здоровы, слава богу»

20:46
Александр Лукашенко. Фото БЕЛТА.
Александр Лукашенко. Фото БЕЛТА.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со зрителями на матчах его хоккейной команды все в порядке. Несмотря на пандемию коронавируса, в стране не остановлены спортивные соревнования.

 — Хотите — пожалуйста, приходите, — цитирует президента «Прессбол». —  Нет — значит нет. МЧС, военные и МВД, небольшие группы ребят попросили: мы хотим. Хорошо, отдельно посадили их. Они все равно тусуются и трутся друг о друга в этих казармах. И вот они, эти три компании сидели несколько человек. Начальники сидели, я видел. И прочие.

Посмотрите: все, кто сидел — 10 дней прошло — живы и здоровы, слава богу. Я главе Администрации говорю: «Слушай, Игорь Петрович, понаблюдай за этими военными ребятами. Вот прошло уже столько времени, неделя целая, — кто там, есть какие-то проблемы?» Ни одной проблемы».

Сегодня команда Лукашенко обыграла команду Минской области (7:3) в первом матче финальной серии любительского турнира в Минске.

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