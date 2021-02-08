Игорь Ларионов, который будет исполнять обязанности главного тренера сборной России на Шведских играх, рассказал о роли опытных игроков в команде.

«Очень сильный сезон проводит Дамир Жафяров, которому 26 лет — это возраст зрелого хоккеиста. Он — один из лучших и самых ярких игроков КХЛ.

Сергей Шмелев проводит сильный сезон, у него 20 голов, и он играет в команде, в которой много молодых игроков», - заявил Ларионов.

Жафяров будет капитаном сборной России на шведском этапе Евротура.

(Артур Хайруллин)