Ларионов: «Жафяров — один из лучших игроков КХЛ»
15:31
Игорь Ларионов, который будет исполнять обязанности главного тренера сборной России на Шведских играх, рассказал о роли опытных игроков в команде.
«Очень сильный сезон проводит Дамир Жафяров, которому 26 лет — это возраст зрелого хоккеиста. Он — один из лучших и самых ярких игроков КХЛ.
Сергей Шмелев проводит сильный сезон, у него 20 голов, и он играет в команде, в которой много молодых игроков», - заявил Ларионов.
Жафяров будет капитаном сборной России на шведском этапе Евротура.
(Артур Хайруллин)
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