Ларионов: «За последние пару лет мы забрали у шведов их лучшие качества»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу над шведами на третьем этапе Евротура (2:1 Б).

«Было много моментов с обеих сторон, — сказал Ларионов. — Начали мы немного вяло. В середине второго периода переломили игру: стали создавать моменты, действовать агрессивнее. У кого чаше шайба, тот больше контролирует игру. За последние пару лет мы забрали у шведов их лучшие качества: контроль шайбы, хорошее катание. Ребята во второй половине игры все сделали блестяще. Это заслуга всей команды, что не сломались, выстояли, взяли себя в руки и провели хорошую концовку матча.

Было сказано, за счет чего мы можем быть сильнее шведов. За счет того, что мы контролируем шайбу, мы спокойнее с шайбой, не паникуем, играем в короткий пас, который разбивает любую оборону. Когда это не получалось, немного разочаровывало, что ребята, может быть, не услышали, или был мандраж. Все понимали, что этот матч решал исход турнира. Победа в основное время давала возможность выиграть турнир. Может, команда столкнулась с давлением. Международные матчи отличаются от игр КХЛ. Ребята, прошедшие сегодняшний матч, получили колоссальный опыт».

После этой встречи команда Игоря Ларионова идет на первом месте в таблице, набрав 5 очков, а шведы занимают вторую строчку с 3 очками.

В заключительном матче этапа 14 февраля россияне сыграют с Чехией, а Швеция в тот же день встретится с Финляндией.

(Михаил Скрыль)